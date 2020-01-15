Libya’daki UMH birlikleri Hafter güçlerinin saldırı ihtimaline karşı teyakkuzda bekliyor

Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, müzakere masasından kalkmasına rağmen UMH ateşkesi uygulamaya devam ediyor.

Trablus

Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, Rusya'daki müzakere masasından Libya’ya yönelik ateşkes taslak metnini imzalamadan kalkması üzerine, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri olası bir saldırı karşısında teyakkuz haline geçti.

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Libya’da, Türkiye ve Rusya’nın yaptığı ortak çağrıyla 12 Ocak'ta uygulamaya giren "kırılgan" ateşkes geçerliliğini koruyor.