SAĞLIK
Giriş Tarihi : 26-07-2021 21:44   Güncelleme : 26-07-2021 21:50

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

koronavirüs verileri

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

         Türkiye'de koronavirüs vaka sayısındaki artış sürüyor. Son 24 saatte 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Bu, 8 Mayıs 2021'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili günlük verileri açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte tespit edilen 16 binden fazla vaka sayısı, 8 Mayıs 2021'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. 8 Mayıs'ta günlük 18 bin 52 vaka tespit edilmişti.

24 saatte yapılan test sayısı 224 bin 198 oldu.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 5 bin 585 olarak kayıtlara geçti.

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ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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