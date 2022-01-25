26 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 418 bin 427 testten 76 bin 341’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 82 bin 203 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 174 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 76 BİN 341 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 418 bin 427 testten 76 bin 341’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti....