PUAN DURUMU

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu O P

1 Trabzonspor 30 70

2 Konyaspor 30 55

3 Fenerbahçe 30 53

4 Alanyaspor 30 49

5 Adana Demirspor 30 48

6 Başakşehir FK 30 47

7 Hatayspor 30 47

8 Beşiktaş 30 46

9 Fatih Karagümrük 30 43

10 Antalyaspor 30 41

11 Sivasspor 30 40

12 Gaziantep FK 30 40

13 Kasımpaşa 30 38

14 Kayserispor 30 38

15 Galatasaray 30 38

16 Giresunspor 30 35

17 Altay 30 29

18 Göztepe 30 27

19 Çaykur Rizespor 30 26

20 Yeni Malatyaspor 3020

