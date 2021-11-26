26 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 361 bin 229 testten 24 bin 2’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 201 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 341 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 201 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 361 bin 229 testten 24 bin 2’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 201 kişi daha hayatını kaybetti....