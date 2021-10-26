26 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 636 testten 29 bin 643’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 215 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 31 bin 467 olarak açıklandı.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE 215 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 636 testten 29 bin 643’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 215 kişi daha hayatını kaybetti....