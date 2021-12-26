26 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 351 bin 965 testten 20 bin 138’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 173 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 21 bin 214 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 173 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 351 bin 965 testten 20 bin 138’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 173 kişi daha hayatını kaybetti....