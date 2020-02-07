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Giriş Tarihi : 07-02-2020 13:03

2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturmada 171 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturmada 171 gözaltı kararı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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