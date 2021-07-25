SAĞLIK
Giriş Tarihi : 25-07-2021 20:12

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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25 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 Covid-19 tablosunu paylaştı.

Tabloda vaka sayısındaki kritik artış dikkat çekti.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Koca, tabloyla ilgili "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre, 1. doz aşılamada Türkiye ortalaması yüzde 63.61 iken iller içerisinde yüzde 85.1 aşılama ile Muğla birinciliğini koruyor. Muğla’yı sırasıyla Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ izliyor. Yüzde 36.1 aşılama oranı ile Bitlis ise son sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılanması durumunda o il mavi renkle gösteriliyor. Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Amasya "mavi iller" arasında bulunuyor.

 

 

 

 

 

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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