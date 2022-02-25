25 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koranavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 453 bin 947 testten 71 bin 736’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 266 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 90 bin 117 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 266 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 71 BİN 736 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 453 bin 947 testten 71 bin 736’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 266 kişi daha hayatını kaybetti....