25 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 222 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi.

24 saatte iyileşen hasta sayısı 29 bin 639 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte yapılan test sayısı ise 363 bin 43 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır" dedi.