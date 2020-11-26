GÜNCEL
Giriş Tarihi : 26-11-2020 10:21

25 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

25 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

25 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Koronavirüs salgını devam ederken, günlük vaka sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480'e yükseldi. Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351 olarak açıklandı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası illere göre vaka sayılarını açıkladı. Koca İstanbul'da yüzde 70'lerde vaka sayısı olduğunu belirtti. Koca, "İzmir yoğun bakım 76.6'ya kadar çıktı. İzmir deprem sonrası dönemde de giderek 2 hafta sonrası artışın belirginleşti. Şu an İzmir'de ciddi anlamda vakanın arttığını ve bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz." dedi. İşte, illere göre koronavirüs vaka sayısı tablosu...

ETİKETLER: koronavirüs sağlık bakanı fahrettin koca koronavirüs tablosu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Alanyaspor820
  • 2Fenerbahçe920
  • 3Galatasaray917
  • 4Gaziantep FK914
  • 5Fatih Karagümrük913
  • 6Başakşehir FK913
  • 7Beşiktaş813
  • 8Konyaspor812
  • 9Çaykur Rizespor812
  • 10Kasımpaşa912
  • 11Hatayspor712
  • 12Göztepe811
  • 13Yeni Malatyaspor811
  • 14Sivasspor89
  • 15Trabzonspor99
  • 16Antalyaspor99
  • 17BB Erzurumspor88
  • 18Kayserispor87
  • 19Gençlerbirliği85
  • 20Denizlispor85
  • 21MKE Ankaragücü72
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Huzurlu musunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA