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Giriş Tarihi : 26-11-2020 10:21
25 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ
25 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ
Koronavirüs salgını devam ederken, günlük vaka sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480'e yükseldi. Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351 olarak açıklandı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası illere göre vaka sayılarını açıkladı. Koca İstanbul'da yüzde 70'lerde vaka sayısı olduğunu belirtti. Koca, "İzmir yoğun bakım 76.6'ya kadar çıktı. İzmir deprem sonrası dönemde de giderek 2 hafta sonrası artışın belirginleşti. Şu an İzmir'de ciddi anlamda vakanın arttığını ve bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz." dedi. İşte, illere göre koronavirüs vaka sayısı tablosu...