25 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 357 bin 536 testten 20 bin 470’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 145 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 22 bin 109 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 357 bin 536 testten 20 bin 470’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 145 kişi daha hayatını kaybetti....