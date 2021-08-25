25 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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Sağlık Bakanlığı’nın 25 Ağustos’a ilişkin koronavirüs tablosunda yer alan bilgilere göre Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

1. doz aşılamada yüzde 94,2 aşılama oranıyla Muğla birinciliğini koruyor. Muğla’yı sırasıyla Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Eskişehir, Yalova izliyor. Yüzde 53,8 aşılama oranı ile Urfa ise son sırada bulunuyor.

İlk doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 82,6 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 81,3 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 74,2 ile İstanbul bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!"