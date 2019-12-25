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Giriş Tarihi : 25-12-2019 08:59

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 23 kişi yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Kayseri

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü Pınarbaşı-Malatya yolunda devrildi. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

23 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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ETİKETLER: kayseri pınarbaşı otobüs devrilmesi pınarbaşı devlet hastanesi
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