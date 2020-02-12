EKONOMİ
Giriş Tarihi : 12-02-2020 17:38

Altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi.

Altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 302 bin 600 lira, en yüksek 304 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 304 bin 300 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 392 milyon 357 bin 582,90 lira, işlem miktarı ise 1.299 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 396 milyon 992 bin 816,91 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

 

ETİKETLER: altın borsa istanbul kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA