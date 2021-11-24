24 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 364 bin 351 testten 27 bin 592’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 175 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 28 bin 285 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 175 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 364 bin 351 testten 27 bin 592’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 175 kişi daha hayatını kaybetti....