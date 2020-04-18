Sağlık Bakanı Koca, Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin inşaat alanını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki 1000 yataklı hastanenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İstanbul

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