Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi.

Bağdat

Irak Meclisi, oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı.

Irak Meclisi ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandıABD'nin Bağdat Büyükelçisi, Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, “ABD’ye hayır”, “Mühendis’e evet, “Süleymani’ye evet” ve “Ey işgalci çık dışarı” sloganları attı.

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