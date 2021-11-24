23 KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 23 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 365 bin 412 testten 28 bin 170’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 208 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 29 bin 353 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 208 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 23 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 365 bin 412 testten 28 bin 170’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 208 kişi daha hayatını kaybetti....