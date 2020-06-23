SAĞLIK
Giriş Tarihi : 23-06-2020 19:50

23 HAZİRAN KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

23 HAZİRAN KORONAVİRÜS

23 HAZİRAN KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Resim

ETİKETLER: korona virüs kovid-19 Sağlık Bakanlığı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2859
  • 2Trabzonspor2857
  • 3Sivasspor2853
  • 4Galatasaray2851
  • 5Beşiktaş2847
  • 6Alanyaspor2844
  • 7Fenerbahçe2843
  • 8Göztepe2837
  • 9Antalyaspor2836
  • 10Gaziantep FK2834
  • 11Kasımpaşa2832
  • 12Gençlerbirliği2831
  • 13Denizlispor2831
  • 14Yeni Malatyaspor2828
  • 15Çaykur Rizespor2828
  • 16Konyaspor2827
  • 17Kayserispor2825
  • 18MKE Ankaragücü2824
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Süper Lig Karşılaşmalarının 12 Haziran'da başlamasını nasıl bıluyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
MAHKEMELERDE E-DURUŞMA DÖNEMİ
MAHKEMELERDE E-DURUŞMA DÖNEMİ
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA