EKONOMİ
Giriş Tarihi : 06-02-2020 12:19

YKS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugünden itibaren 3 Mart'a kadar alınacak.

YKS başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya başlandı.

Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav başvuruları, bugünden itibaren 3 Mart'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

 

ETİKETLER: YKS ÖSYM BAŞVURU
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA