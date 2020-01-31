Hatayspor'da hedef ligi 'zirvede' tamamlamak

TFF 1. Lig'de en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek istiyor.

Hatay

TFF 1. Lig'de en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Hatayspor, zirvedeki yerini sezon sonuna kadar koruyup Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Bayram Toysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki konumları açısından ellerinde iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeyi sürdürdüklerini belirten Toysal, "Bu işi garantileyene kadar bize rahat nefes almak yok. Elimizdeki bu fırsatı diğer takımlara vermek istemiyoruz. Alttan gelen takımların sıralaması bizim için çok önemli değil. Önemli olan yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak. Sağlamlaştıracağız ki ilerleyen haftalara biraz daha derli toplu, puan anlamında sıkıntısı olmayan bir takım hüviyetinde girebilelim." diye konuştu.

Süper Lig hedefine kenetlendiklerini, camia olarak, teknik heyet, yönetim, futbolcu ve taraftarıyla birlik ve bütünlük içerisinde olduklarını dile getiren Toysal, "Bu birlikteliğimizin devam etmesi halinde hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Ligin ikinci yarısına iyi başladığımıza inanıyoruz"

Toysal, ciddi bir psikolojik savaşın içerisinde olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi çok ciddi bir şekilde etkilemeye çalışıyorlar. Alttan gelen takımların oynadıkları oyun, hakem faktörleri... Bunların ilerleyen haftalarda daha çok göz önünde olacağı bir ortamın içine gireceğiz. Biz, ligin ikinci yarısına iyi başladık. İlk maçta deplasmanda Altınordu ile ardından sahamızda Menemenspor ile karşılaştık. İki maçta aldığımız dört puan hedef anlamda bize yeterli görünüyor şu an için. Ligin ikinci yarısına iyi başladığımıza inanıyoruz. Sonuçta şu an yine puan farkı devam ediyor. Kaybetmediğimiz sürece biz bu ligi en iyi yerde bitireceğimizi biliyoruz."

Toysal, futbolcularının hem fiziki hem de mental reaksiyonun çok iyi olduğunu anlatarak, devre arasında yaptıkları transferlerle de eksik noktalara takviye yaptıklarını kaydetti.

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