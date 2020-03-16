DÜNYA
Giriş Tarihi : 16-03-2020 14:14

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi.

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 853'e yükseldi

Istanbul

 

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 853'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1053 artarak 14 bin 991'e ulaştığı bilgisini verdi.

#İnteraktif - Bir bakışta koronavirüs salgınıKoronavirüs yayılma haritası

Cihanpur, 4 bin 996 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastanelerden taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

 

ETİKETLER: iran yeni tip koronavirüs kovid-19
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