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Giriş Tarihi : 13-03-2020 13:51

Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.

Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi

Ankara

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.

 

Kulüpten yapılan açıklamada, adı verilmeyen bir futbolcuda yeni tip koronavirüs semptomları saptandığı ve ivedilikle gözetim atına alındığı belirtildi.

#İnteraktif ‪- Bir bakışta koronavirüs salgınıKoronavirüs yayılma haritası 

Sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından salgına karşı önlem amacıyla tüm oyuncu ve teknik ekibin de karantina altına alındığı ve test sonuçlarının beklendiği ifade edildi.

Everton, ligde 16 Mart Pazartesi günü lider Liverpool'u konuk edecek.

 

ETİKETLER: ingiltere premier lig everton koronavirüs kovid-19
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