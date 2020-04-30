Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı

Güney Afrika'nın Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlayacak tıbbi malzemeyi taşıyan TSK'ye ait uçak, Kayseri Erkilet Havaaalanı'ndan hareket etti.

Ankara

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