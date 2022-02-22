22 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 463 bin 335 testten 86 bin 70’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 271 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 98 bin 199 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 271 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 86 BİN 70 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 463 bin 335 testten 86 bin 70’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 271 kişi daha hayatını kaybetti....