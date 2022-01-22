22 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 417 bin 161 testten 72 bin 856’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 184 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 89 bin 926 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 184 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 72 BİN 856 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 417 bin 161 testten 72 bin 856’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 184 kişi daha hayatını kaybetti....