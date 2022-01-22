SAĞLIK
Giriş Tarihi : 22-01-2022 19:44

22 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

22 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 417 bin 161 testten 72 bin 856’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 184 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 89 bin 926 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 184 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 72 BİN 856 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 417 bin 161 testten 72 bin 856’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 184 kişi daha hayatını kaybetti....

 

 

 

ETİKETLER: koronavirüs maske fahrettin koca grip pandemi korona virüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2251
  • 2Konyaspor2142
  • 3Adana Demirspor2337
  • 4Fenerbahçe2337
  • 5Beşiktaş2336
  • 6Alanyaspor2235
  • 7Hatayspor2235
  • 8Başakşehir FK2234
  • 9Sivasspor2331
  • 10Kayserispor2231
  • 11Gaziantep FK2131
  • 12Fatih Karagümrük2330
  • 13Göztepe2327
  • 14Galatasaray2227
  • 15Giresunspor2226
  • 16Kasımpaşa2224
  • 17Antalyaspor2223
  • 18Çaykur Rizespor2221
  • 19Altay2218
  • 20Yeni Malatyaspor2216
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Covid-19 'la ilgili 3. aşıyı yaptırdınız mı?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA