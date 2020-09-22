SAĞLIK
Giriş Tarihi : 22-09-2020 19:11

22 EYLÜL KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

22 EYLÜL KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Resim

ETİKETLER: koronavirüs sağlık bakanlığı fahrettin koca
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Galatasaray26
  • 2Alanyaspor26
  • 3Göztepe24
  • 4Fatih Karagümrük24
  • 5Beşiktaş24
  • 6Antalyaspor24
  • 7Hatayspor24
  • 8Fenerbahçe24
  • 9Kasımpaşa23
  • 10BB Erzurumspor23
  • 11Sivasspor23
  • 12Kayserispor23
  • 13Konyaspor11
  • 14Gaziantep FK21
  • 15Trabzonspor21
  • 16Gençlerbirliği21
  • 17Yeni Malatyaspor21
  • 18Denizlispor21
  • 19MKE Ankaragücü10
  • 20Çaykur Rizespor20
  • 21Başakşehir FK20
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Huzurlu musunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
PRİM ÖDENMEDEN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI
PRİM ÖDENMEDEN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA