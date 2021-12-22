SAĞLIK
Giriş Tarihi : 22-12-2021 20:18

22 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

22 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 352 bin 438 testten 19 bin 95’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 179 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 22 bin 816 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 179 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 352 bin 438 testten 19 bin 95’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 179 kişi daha hayatını kaybetti....

ETİKETLER: koronavirüs pandemi delta turkovic Fahrettin Koca
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