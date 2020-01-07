EĞİTİM
Giriş Tarihi : 07-01-2020 11:48

YÖK 'Türkiye'nin Otomobili'ne doktoralı mühendis yetiştirecek

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'nin Otomobili projesine katkı amacıyla, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi"ne otomotiv sektörüne yönelik yeni bilim alanları ekledi.

YÖK 'Türkiye'nin Otomobili'ne doktoralı mühendis yetiştirecek

Ankara

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde de ihtiyaç duyulabilecek doktoralı mühendislerin yetiştirilmesi için burs miktarı aylık 4 bin 500 lirayı bulan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi"ne yeni bilim alanları eklendi.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanarak 2016-2017 akademik yılında hayata geçirilen "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısı 4 bin 250'ye ulaştı. YÖK'ün verdiği burs miktarı, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla "çift burs" imkanı ile aylık 4 bin 500 lirayı buluyor.

YÖK'ün 2020 vizyonunda, proje kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı kişi sayısının 5 bine çıkarılması hedefi de yer alıyor.

Türkiye'nin otomobili için doktoralı mühendisler yetiştirilecek

Yükseköğretim Kurulu, tüm Türkiye'nin yerli otomobil heyecanını katlayacak yeni bir karara imza attı. "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için çalışmalarını yürüten YÖK, YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi'ndeki doktora programlarına yeni alanlar ekledi.

YÖK'ün doktora programlarına, "elektrikli ve hibrid araçlar" dışında, "enerji depolama", "güç elektroniği" ve "motor teknolojileri" başlığıyla 3 yeni bilim alanı daha dahil edildi.

Bu alanlarda doktora yapmak isteyenler, 4 bin 500 lirayı bulan burs imkanından yararlandırılacak.

YÖK, 10 Ocak'a kadar bu alanlarda doktora programı açacak yükseköğretim kurumlarının başvurusunu alacak. Bu başvuruların sonuçlanmasının ardından, doktora yapmak isteyen öğrenciler bu üniversitelere başvurabilecek.

Üniversitelerde halen otomotiv sektörüne yönelik eğitim veren "Otomotiv Teknolojisi, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ile Makine" ön lisans programları da bulunuyor.

Kurumlardan gelen talepler dikkate alınıyor

YÖK yetkilileri, doktora programlarındaki tematik alanlar belirlenirken kurum ve kuruluşlardan kendi alanlarında doktoralı insan yetiştirilmesi için gelen talepleri mutlaka dikkate aldıklarını belirtiyor.

YÖK'ün doktora programlarına eklenen bölümler arasında ayrıca, "Doğu Akdeniz çalışmaları, uluslararası çatışma çözümleri/müzakere ve arabuluculuk, savunma teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, uydu tasarımı, patlayıcı davranışları ve detonasyon teknolojisi, çağdaş radar teknolojileri, hava platformu tasarımı, güdüm teknolojileri, kamu diplomasisi, kırsal kalkınma, soykırım çalışmaları, dil ve konuşma terapisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon" da bulunuyor.

 

ETİKETLER: yök türkiyenin otomobili togg doktoralı mühendis
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