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New York'ta Kovid-19 kısıtlamaları 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

New York'ta Kovid-19 salgını nedeniyle ''evde kal'' talimatı ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması gibi kısıtlamalar, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.