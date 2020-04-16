New York'ta Kovid-19 kısıtlamaları 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

New York'ta Kovid-19 salgını nedeniyle ''evde kal'' talimatı ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması gibi kısıtlamalar, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.
New York
New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden getirilen kısıtlamaların 1 ay daha uzatılacağını söyledi.
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