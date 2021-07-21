SAĞLIK
Giriş Tarihi : 21-07-2021 20:11

21 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs, panemi

21 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 59 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 151 yeni vaka tespit edildi.

24 saatte yapılan test sayısı 184 bin 462 oldu.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 4 bin 946 olarak kayıtlara geçti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.

 

 

 

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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