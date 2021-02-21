SAĞLIK
Giriş Tarihi : 21-02-2021 19:52

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

ETİKETLER: dkoronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
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