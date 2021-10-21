21 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavrüs

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 362 bin 213 testten 28 bin 465’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 29 bin 160 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 198 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 362 bin 213 testten 28 bin 465’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti....

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