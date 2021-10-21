SAĞLIK
Giriş Tarihi : 21-10-2021 20:23

21 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavrüs

21 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 362 bin 213 testten 28 bin 465’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 29 bin 160 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 198 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 362 bin 213 testten 28 bin 465’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti....

 

 

 

 

 

 

Retweet

Emin Tunçbilek

Yanıtını Tweetle

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor921
  • 2Hatayspor919
  • 3Fenerbahçe919
  • 4Beşiktaş917
  • 5Fatih Karagümrük917
  • 6Galatasaray917
  • 7Alanyaspor917
  • 8Altay915
  • 9Konyaspor914
  • 10Adana Demirspor912
  • 11Kayserispor911
  • 12Gaziantep FK911
  • 13Sivasspor910
  • 14Başakşehir FK99
  • 15Antalyaspor99
  • 16Yeni Malatyaspor99
  • 17Göztepe98
  • 18Giresunspor98
  • 19Kasımpaşa96
  • 20Çaykur Rizespor91
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Covid-19 'la ilgili 3. aşıyı yaptırdınız mı?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
YARGITAY'DAN TÜKETİCİLERLE İLGİLİ YENİ KARAR
YARGITAY'DAN TÜKETİCİLERLE İLGİLİ YENİ KARAR
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA