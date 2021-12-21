21 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 353 bin 152 testten 19 bin 859’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 187 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 532 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 187 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 353 bin 152 testten 19 bin 859’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 187 kişi daha hayatını kaybetti....