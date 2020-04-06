Adalet Bakanı Gül: Kovid-19'la bağlantılı olarak 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüsle bağlantılı olarak cumhuriyet başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

Ankara

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Adalet hizmetlerinde Kovid-19’a karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında, video konferans sistemi ile gerçekleştirildi.

Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsle bağlantılı olarak cumhuriyet başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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