GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-12-2019 08:52

Muğla'da yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muğla'da yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ortakent Kapuz Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi. Vinç, yaklaşık 30 metrelik yüksekten boşluğa düştü. Beton zemine düşen vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Vinç içindeki üç kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından alışveriş merkezinde bir süre panik yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Akdaş'ın cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.    
ETİKETLER:
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA