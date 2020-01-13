Trabzonspor Kulübünden açıklama

Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklamada "Ne gariptir ki kulübümüz, TFF ve TBB tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor." ifadelerine yer verdi.

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına, kulübün internet sitesinden yanıt verdi.

Açıklamaya, "Eşi benzeri görülmemiş derecede trajikomik bir olay başımıza geldiğinde bunu nasıl adlandırırız? Elektriği olmayan bir köye elektrik faturasının gelmesi gibi..." ifadesiyle başlanarak, şöyle devam edildi:

"Halkımız uzun yıllardır bu ve benzeri durumlar karşısında "Aziz Nesinlik olay" ifadesini kullanıyor. İşte Trabzonspor'un bugünlerde içine çekilmeye çalışıldığı hadiseler de ibretlik bir Aziz Nesin hikayesidir. Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor.

'Trabzonspor için kurgulanmış model' sözleri ile yaratılmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur!"

Yönetim kurulunun göreve geldiği Nisan 2018'den bugüne ekonomik anlamda 'devrim' niteliğinde kararlar aldığı ve bunları uygulamaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, 2019 yılının mayıs ve ağustos arasındaki Yusuf Yazıcı transferinden 17 milyon avro, sermaye artışından 12 milyon avro, göğüs reklamından 3 milyon avro, Turkcell-Huawei sponsorluğundan 2,7 milyon avro, kombine, loca, ticari ürün satışlarından 7 milyon avro, UEFA geliri 5 milyon avro olmak üzere toplam 46,7 milyon avro gelir elde edildiği belirtildi.

Aynı dönemde 17 oyuncu transferi için harcanan miktarın bonservis ve menajerlik ücreti dahil 10 milyon avro olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetimimiz, şu ana kadarki görev süresi içerisinde (2018-2019, 2019-2020) 31 milyon avro bedelle oyuncu satışı gerçekleştirirken 13 milyon avroluk transfer yapmıştır. Kadro maliyetini 39 milyon avrodan 21 milyon avroya düşürülmüştür. Diğer bir deyişle, kulübümüz oyuncu satışından elde ettiği gelirin yalnızca 3'te 1'ini yine oyuncu transferini harcarken, geri kalan bölümünü borç ödemelerinde kullanmıştır.

Tüm bunların yanı sıra kulübümüz altyapısındaki üretimi de sürdürülebilir hale getirmeyi başarmıştır. Yetiştirdiğimiz 6 oyuncunun bugünkü piyasa değeri 70 milyon avroya ulaşmıştır. Kamuoyunda büyük ses getiren Yusuf Yazıcı'nın 17 milyon avroya satışının yanı sıra oyuncularımızdan Uğurcan Çakır'a 20 milyon avro, Abdülkadir Ömür'e ise 23 milyon avroluk transfer teklifleri gelirken, Hüseyin Türkmen 4 milyon avro, Abdulkadir Parmak 4 milyon avro ve Serkan Asan ise 1,5 milyon avroluk değere ulaşmıştır. Takımımızın kadro değeri gelen transfer tekliflerine göre yaklaşık 100 milyon avroya çıkarken, Transfermarkt verilerine göre ise 60 milyon avrodur. Diğer bir deyişle mevcut kadronun yıllık maaşının minimum 3 katı değere ulaşan futbolcu kadrosuna sahibiz."

Trabzonspor Kulübünün pek çok kulüp için emsal teşkil eden bu başarılı grafiği yakalayabilmek için bu uzun ve meşakkatli süreç boyunca yalnız ve yalnızca kendi iç işlerine odaklandığı belirtilen açıklamada, "Kendi asli meselelerine çözüm getirmek için uğraşmış ve diğer kulüplerin kasasına giren yahut kasasından çıkan parayı mevzubahis yapmamıştır ve dahası hiçbir kulüp başkanının ve yöneticisinin ismini hedef göstererek kullanma gafletine düşmemiştir." ifadesine yer verildi.