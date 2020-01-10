ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde konuşlu İran destekli Hizbullah unsurlarına hava saldırısı düzenledi.

Deyrizor/Ankara

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, dün gece Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Beşşar Esed rejimine destek veren, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutasındaki terörist gruplara ait bazı unsurları vurdu.

Elbukemal ilçesinde Yeşil Bölge olarak bilinen yerde Hizbullah örgütüne ait 4 tank imha edilirken, bazı silahlı unsurlar etkisiz hale getirildi.

Koalisyon uçakları, İran destekli gruplar üzerindeki keşif uçuşlarını da yoğunlaştırdı.

AA, önceki gün ve dün, Deyrizor’u ikiye bölen Fırat Nehri’nin batısında konuşlu İran ve Esed güçleri ile doğusundaki ABD ve YPG/PKK unsurlarının askeri tahkimat yaptıklarına ilişkin haberler yayınlamıştı.

İran ordusu, ana karargah ve bazı askeri noktalardaki grupların bir bölümünü ilçe merkezlerine sivil görünümle yerleştirirken, kırsaldaki gruplara ise takviye unsurlar getirmişti. ABD de çoklu roketatarlar ve Haseke’den getirdiği takviye güçlerle YPG/PKK işgalindeki petrol ve doğal gaz sahalarında tahkimat yapmıştı.

Suriye’de taraflar arasındaki gerilim, ABD’nin Bağdat’ta İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından yükselmişti.

Deyrizor İran destekli gruplar ile YPG/PKK işgalinde

Esed rejimi, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de Deyrizor'un batısındaki DEAŞ işgaline son vererek kentin bu kısmını ele geçirdi.

Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.