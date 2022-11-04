2023 YILI TRAFİK CEZALARI BELLİ OLDU

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber yeniden değerleme oranları yüzde 122,93 oldu. Trafik cezalarının belirlenmesi de bu usule göre oluyor.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

Böylelikle araç sahiplerinin merakla beklediği cezalarda belli olmuş oluyor.

Yeniden Değerleme oranına göre trafik cezaları şu şekilde olacak;

Kırmızı Işık İhlali;

2021’de 314 lira iken 2022’de 427 liraydı. 2023’te ise 953 lira

Hız Sınırını Yüzde 30 Aşma

2021’de 314 lira iken 2022’de 427 liraydı. 2023’te ise 953 lira

Hız Sınırını Yüzde 30 ve Fazla Aşma

2021’de 652 lira iken 2022’de 888 liraydı. 2023’te ise 1979 lira

Alkollü Araç Kullanma

2021’de 1.400 lira iken 2022’de 1.906 liraydı. 2023’te ise 4.250 lira

Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanma

2021’de 314 lira iken 2022’de 427 liraydı. 2023’te ise 953 lira

Rakamları Değişen Diğer Cezalar

Emniyet kemeri takmama, park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçiş kurallarına uymayana 196 liradan 436 liraya

Ruhsatsız araç kullanma 166 liradan 370 liraya

Engellilere ait alanlara park edenlere 392 liradan 874 liraya

Kış lastiği takmama cezası 1.137 liradan 2 .534 liraya yükselecek.