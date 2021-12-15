2022'de TATİL HANGİ GÜN VE AYLARDA ?

2022'de Tatil Hangi Gün ve Aylarda

* 2022 yılının ilk resmi tatil günü 1 Ocak 2022 Cumartesi'dir. Yılbaşı tatili yalnızca bir gündür.

* 2022 Emek ve Dayanışma günü (İşçi ve Emekçi Bayramı) 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili bir gündür.

* 2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

* 2022 yılında Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi, öğleden sonra yarım gündür. İşçi Bayramı'na denk geldiği için tam gün tatildir.

* 2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür.

* 2022 Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür. Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür.

* 2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür.

* 2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

* 2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günleri öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.