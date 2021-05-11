Giriş Tarihi : 11-05-2021 09:21 Güncelleme : 11-05-2021 09:44
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2021'de Kalan Tatil Günleri
Kalan Tatil Günleri
13-14-15 MAYIS 2021 / RAMAZAN BAYRAMI
2021 yılında Ramazan Bayramı tatili 12 Mayıs Çarşamba arife günü ile başlayıp, 15 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor. Arife günü olan 12 Mayıs Çarşamba günü, yarım günlük tatil ile başlayan Ramazan Bayramı tatilini, hafta sonu ile birleştirebilirsiniz.
19 MAYIS 2021 / ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
19 Mayıs tatili 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Haftanın ortasında gelen bu 1 günlük tatili, bulunduğunuz bölgede günübirlik gezilerle değerlendirebilirsiniz.
15 TEMMUZ 2021 / DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
2021 yılında perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz'da, kamu kurum ve kuruluşları 1 gün tatil olacak. 2016 yılından bu yana kutlanmaya başlanan Demokrasi ve Milli Birlik günü olan 15 Temmuz, resmi tatil takviminde yer alıyor.
20-21-22-23 TEMMUZ 2021 / KURBAN BAYRAMI
2021 yılında 19 Temmuz Pazartesi, arife günü ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 23 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Toplamda 4,5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı tatili, 2021 yılının en uzun resmi tatili denebilir. Başlangıcı, arife ile birlikte pazartesine, bitişi ise cumaya denk gelen Kurban Bayramı, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları ile birleşerek tam 9 gün tatil yapabilme fırsatı sunuyor.
30 AĞUSTOS 2021 / ZAFER BAYRAMI
30 Ağustos tatili bu yıl pazartesi gününe denk geliyor.
29 EKİM 2021 / CUMHURİYET BAYRAMI
2021 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor. Ancak 29 Ekim'de 1,5 günlük bir resmi tatil olduğu için tatil başlangıcı 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonrası itibariyle başlamış oluyor.