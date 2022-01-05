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Giriş Tarihi : 05-01-2022 10:06

2021 ve KADIN CİNAYETLERİNDE RAKAMLAR

Kadın Cinayetleri

2021 ve KADIN CİNAYETLERİNDE RAKAMLAR

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2021 raporuna göre, geçen yıl 280 kadın erkekler tarafından katledildi, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Raporda kadınların çoğunlukla evlerinde ve ateşli silahla öldürüldüğü, kaydedildi.

        Evli olduğu erkek tarafından öldürülen Kadın sayısı 124

"280 kadının 124’ü evli olduğu erkek, 37’si birlikte olduğu erkek, 24’ü tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 16’sı akrabası, 13’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13’ü babası, 11’i oğlu, 6’sı kardeşi, 3’ü tanımadığı birisi, 1’i kendisini bir süredir takip eden erkek tarafından öldürüldü. 11 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu ise tespit edilemedi.

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