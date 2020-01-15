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Giriş Tarihi : 15-01-2020 10:25

Trabzonspor kupada Denizlispor'u konuk edecek

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Trabzonspor kupada Denizlispor'u konuk edecek

Trabzon

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Bordo-mavililer, rakibi karşısından iyi bir sonuçla ayrılarak rövanş maçına avantajlı çıkmanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Donis Avdijaj da kadroda yer almayacak. Sakatlıklarının ardından bireysel olarak çalışmalar yapan Filip Novak, Uğurcan Çakır ile Daniel Sturridge'in de forma giymesi beklenmiyor. 

Hüseyin Çimşir ilk kez

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk resmi karşılaşmasına çıkacak.

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 12 yaşında altyapıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımın bu kez başında olacak.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmada, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Abdurrahim Dursun, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

 

ETİKETLER: trabzonspor denizlispor ziraat türkiye kupası futbol
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