SAĞLIK
Giriş Tarihi : 20-07-2020 20:29

20 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

20 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Resim

ETİKETLER: xoronavirüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK3369
  • 2Trabzonspor3362
  • 3Sivasspor3360
  • 4Beşiktaş3359
  • 5Galatasaray3355
  • 6Alanyaspor3354
  • 7Fenerbahçe3350
  • 8Antalyaspor3344
  • 9Gaziantep FK3343
  • 10Kasımpaşa3340
  • 11Göztepe3339
  • 12Gençlerbirliği3336
  • 13Konyaspor3336
  • 14Denizlispor3335
  • 15Çaykur Rizespor3335
  • 16Yeni Malatyaspor3332
  • 17Kayserispor3332
  • 18MKE Ankaragücü3329
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
İşleriniz Nasıl Gidiyor ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
İŞYERİ AÇMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
İŞYERİ AÇMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA