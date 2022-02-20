SAĞLIK
Giriş Tarihi : 20-02-2022 21:01

20 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

20 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 440 bin 183 testten 70 bin 355’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 263 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 91 bin 164 olarak açıklandı.

 

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 263 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 70 BİN 355 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 440 bin 183 testten 70 bin 355’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 263 kişi daha hayatını kaybetti....

 

 

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