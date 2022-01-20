20 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 414 bin 312 testten 71 bin 843’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 166 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 85 bin 948 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 166 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 71 BİN 843 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 414 bin 312 testten 71 bin 843’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 166 kişi daha hayatını kaybetti....