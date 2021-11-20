SAĞLIK
Giriş Tarihi : 20-11-2021 19:37

20 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

20 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 352 bin 335 testten 23 bin 347'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 201 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 29 bin 163 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 201 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 352 bin 335 testten 23 bin 347'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 201 kişi daha hayatını kaybetti....

 

 

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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