SAĞLIK
Giriş Tarihi : 20-12-2020 19:17

20 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

20 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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  • Süper LigOP
  • 1Alanyaspor1326
  • 2Galatasaray1223
  • 3Fenerbahçe1323
  • 4Beşiktaş1222
  • 5Gaziantep FK1221
  • 6Hatayspor1221
  • 7Fatih Karagümrük1320
  • 8Yeni Malatyaspor1219
  • 9Göztepe1318
  • 10Kasımpaşa1318
  • 11Trabzonspor1317
  • 12Konyaspor1115
  • 13Başakşehir FK1215
  • 14Çaykur Rizespor1215
  • 15Antalyaspor1214
  • 16Gençlerbirliği1212
  • 17Sivasspor1111
  • 18Kayserispor1110
  • 19MKE Ankaragücü129
  • 20Denizlispor129
  • 21BB Erzurumspor139
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